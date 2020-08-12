影／驚！台南永康機車轎車車禍 女騎士撞飛送醫

台南市永康區崑山科大附近一處路口，昨下午發生車禍，女機車騎士遭轎車撞飛重摔落地，經緊急送醫開刀救治中，初步調查排除酒駕，肇事責任歸屬，警方持續調查中。

車禍地點在永康區大灣路與大灣路1090巷口，永康警分局初步調查，昨下午5點38分，39歲李姓男子開著轎車沿永康區大灣路內側車道由東向西直行時，適與沿大灣路西向東自機車道左轉大灣路1090巷，由21歲陳女騎乘機車發生碰撞，陳女頭部撞擊車前玻璃，當場被撞飛重摔落地，頭部重創及身體多處擦挫傷，由救護車送往成大醫院，頭部手術開刀住院治療中。雙方酒測值均為零。