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影／驚！台南永康機車轎車車禍 女騎士撞飛送醫

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市永康區崑山科大附近一處路口，昨下午發生車禍，女機車騎士遭轎車撞飛重摔落地，經緊急送醫開刀救治中，初步調查排除酒駕，肇事責任歸屬，警方持續調查中。

車禍地點在永康區大灣路與大灣路1090巷口，永康警分局初步調查，昨下午5點38分，39歲李姓男子開著轎車沿永康區大灣路內側車道由東向西直行時，適與沿大灣路西向東自機車道左轉大灣路1090巷，由21歲陳女騎乘機車發生碰撞，陳女頭部撞擊車前玻璃，當場被撞飛重摔落地，頭部重創及身體多處擦挫傷，由救護車送往成大醫院，頭部手術開刀住院治療中。雙方酒測值均為零。

警方初步研判，肇事原因疑為陳女轉彎車未讓直行車，詳細肇事原因，仍待交通分隊持續調查釐清中。

台南市永康區崑山科大附近發生機車轎車車禍，女騎士撞飛落地重傷送醫，記者謝進盛／翻攝
台南市永康區崑山科大附近發生機車轎車車禍，女騎士撞飛落地重傷送醫，記者謝進盛／翻攝

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