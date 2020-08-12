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影／裝潢包商施工鋸斷2指 就醫遇塞車找警開道

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蘇姓男子與弟弟8日在北屯區某國小施工時，不慎遭電鋸鋸斷左手2根手指，蘇弟發現後，因情況緊急，沒有找救護車，反而是自行開車載蘇就醫，但途中車多、號誌多，蘇弟剛好遇到巡邏警員，因此拜託警員協助開道送醫，警方以警用機車協助開道，順利在5分鐘內讓蘇抵達醫院就醫，蘇在手術後也接回手指。

第五警分局文昌所警員孫嘉培8日上午9時許，巡經北屯區文心、崇德路時突遭到一輛轎車攔下，車內駕駛求助稱，坐在右前座的蘇姓男子是他的胞兄，當天上午在北屯區某國小進行裝潢施工時，不慎遭電鋸鋸斷左手兩根手指，鋸斷三分之二。

蘇姓駕駛表示，發生斷指意外時，本來想叫救護車，但哥哥很緊急稱要到醫院接回自己手指的神經，且自家車輛就在工地旁邊，所以馬上上車前往醫院，但沒想到當天路上車輛很多且一直停等紅綠燈，情急之下剛好看見警方在路上趕緊求助。

警方得知後，以警用機車協助開道，讓蘇姓男子能在5分鐘內抵達中國醫藥大學附設醫院治療，經院方開刀手術後，順利將手指接回，目前仍在醫院休養中。

第五警分局長郭士傑說，同仁能熱心且勇敢為民眾開道十分嘉許，但也呼籲民眾如果遇到疾病救護案件，請優先叫救護車，不僅有初步且合適的救護，也可把握黃金時間。另提醒民眾，路上聽聞救援車輛應放慢車速，注意救援車輛的位置，單線道時車輛請靠右；雙線道以上請各往兩旁靠，而如經十字路口則請四方來車減速禮讓救援車通行。

台中市蘇姓男子8日在北屯區某國小施工時，遭電鋸鋸斷左手兩根手指，警方以警用機車開道，協助就醫。圖／第五警分局提供
台中市蘇姓男子8日在北屯區某國小施工時，遭電鋸鋸斷左手兩根手指，警方以警用機車開道，協助就醫。圖／第五警分局提供

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