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男子當街對機車涉嫌猥褻 頭份警方急查人函送

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

31歲徐姓男子昨天下午2點50分下半身只穿內褲，在苗栗縣頭份市山下里當街對一輛停放機車，做出不雅動作，長達3分多鐘的影片在臉書社團PO出，引發爭議與恐慌，頭份警察分局介入調查，昨天晚間8點多徐男到案，辯稱是無聊所為，全案依公然猥褺罪嫌函送法辦。

頭份分局網路巡邏在臉書社團「我是頭份人」發現這段女機車主胞兄PO出影片，提醒民眾注意，3分多鐘的影片，徐男戴上車主放在機車把手的安全帽，脫下短外褲，趴在機車座墊上，疑似做出不雅動作，警方調閱監視器，掌握徐男涉案，初步調查他持有身心障礙證明，與女車主並不認識，當時四下無人，臨時起意涉案。

31歲徐姓男子昨天光天化日當街對機車做出不雅動作，頭份警方晚間循線查獲，全案依公然猥褺罪嫌函送法辦。圖／本報資料照片
31歲徐姓男子昨天光天化日當街對機車做出不雅動作，頭份警方晚間循線查獲，全案依公然猥褺罪嫌函送法辦。圖／本報資料照片

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