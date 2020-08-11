淡水男稱身體不適開3公里撞9車拒捕 未酒駕警將查肇因

66歲許姓男子今天晚間8時許駕駛黑色轎車行徑新北市淡水區，因不明原因從中正東路大都會廣場附近開始失控，一路高速開往中山路，又跑到中山北路一、二段，沿途擦撞多輛汽機車，最後在新市國小前被警方攔下，由於許目前仍在醫院，警方仍未進行筆錄，待警詢後將依公共危險、肇事逃逸等罪嫌移送。

據悉，許今晚獨自駕駛車輛自北市往淡水方向行經中山路與中正路口麥當勞附近時，因不明原因擦撞同向機車，許沒有停車，反而加速繼續向前逃逸，至大都會廣場又擦撞同向機車後再撞向路中分隔島。

許仍未停下並繼續高速往前沿中山路逃逸，在中山與原德路口還擦撞一輛公車，警方獲報進行攔截圍捕，發現許最後在新市國小附近逆向衝撞27歲周姓男子駕駛的轎車後終於停下，警方向前查看，許還不肯下車，警方只得強行將他拖下車後壓制帶回派出所。

警方清點後發現許一路衝撞3機車、5轎車與1公車，並造成3人輕傷，其中一33歲，與老公開車出門慘遭波及的施姓女子還是孕婦，所幸送醫檢查後3人均暫無大礙。