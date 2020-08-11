淡水小客車涉肇逃 連續擦撞汽機車公車釀3傷

淡水街頭今晚不平靜，一部自小客車涉嫌肇事逃逸，近9時於街頭上連續擦撞3部機車、5部自小客車、1部公車，造成1位孕婦等3人受傷送醫，警方已逮捕肇事駕駛送辦。

淡水警方表示，今晚8時40分接獲報案，有一部黑色自小客在中山路、中正路口擦撞1部機車後肇事逃逸，警方立即通報線上警網攔圍捕。

這部肇事車輛逃逸過程不斷擦撞安全島及路上汽機車，最後來到中山北路二段189巷口撞上另一部自小客後，才被尾隨而至員警將肇事駕駛拉下車逮捕。

警方表示，涉肇逃的許姓駕駛酒測值為0，但因沿路擦撞共波及3台機車、5部自小客車、1部公車，共造成3人輕傷，其中一名傷者還是孕婦，經緊急送往台北榮總檢查後傷勢無大礙，母子均安。至於詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。