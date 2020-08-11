試騎機車後消失 14歲少年騙兩車行遭送辦

14歲徐姓少年日前在新北市三重區一間機車行佯稱要試騎機車，卻一去不回，事後被逮並依侵占罪嫌送辦，未料他不知悔改，10日後又到台北市萬華區一間機車行重施故技，騎走一輛要價21000元的中古機車，氣得店家報警處理。

警方調查，徐男7月20日下午2時許前往台北市萬華區長沙街上一間機車行，他看準一輛要價2萬1000元的中古機車藉口「試乘」，卻一去不復返，車行老闆娘苦等2小時不見人影，便氣的立刻報警處理。

車行老闆娘說，平常有客人需要試乘機車，通常會由丈夫坐在機車後座隨行，當天下午丈夫有事外出，她要顧店不太方便上車，沒想到機車就被人騎走了。

警方獲報後積極找人，循線將徐男尋回時，徐竟稱「把車騎到沒油就亂丟了，忘記機車放在哪裡」，警詢後依侵占罪嫌將其送辦。