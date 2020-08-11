女在家接萬元罰單一頭霧水 一問之下才知車牌疑似遭竊

20歲李姓女子日前將機車借給17歲的陳姓女友人使用，未料陳將車輛放在五股區路旁後，車牌卻疑似被有心人士偷走，掛上別輛機車違規，李今天在家接到罰單，一頭霧水，一查才發現車牌疑似遭竊，今天下午前往永和警分局報案失竊，由蘆洲警方追緝中。

據悉，李日前將車輛賣給陳女，但因陳未成年無法過戶，車牌仍在李女名下；陳女六月間騎車行經五股區御史路一帶時，車輛突然壞掉無法繼續使用，陳因此將車輛停放一旁離去。

未料李女今天上午收到未戴安全帽與拒絕攔檢兩張分別為新台幣五百元以及一萬至三萬不等的罰單，她錯愕詢問友人，才知車牌疑似已遭竊且被掛到別輛機車上使用違規，趕緊前往住所附近的永和警分局報案失竊，並向蘆洲警分局要求撤銷罰單。

陳女則供稱，車輛壞掉當下她有請一名男性友人協助移車，懷疑就是該名男性友人將車牌拔走使用。