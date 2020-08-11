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南投市KTV傳聚眾鬥毆 警方將加強臨檢連續掃蕩

中央社 / 南投縣11日電

南投市嘉年華KTV昨天發生鬥毆，警方除逮捕犯嫌依妨害秩序罪送辦，也認為鬥毆影響治安觀感，將針對業者規劃高強度、高頻率臨檢勤務，連續執行威力掃蕩，展現維護治安決心。

南投市一家KTV昨天凌晨2時多發生一起聚眾鬥毆案，一群人走出店外就發生肢體衝突，還有男子從背包拿出疑似刀械武器，一名女子出面勸阻無效，被害男子事後由警方協助就醫驗傷及製作筆錄，他供稱不認識對方，當時要去找朋友唱歌，但在門口遇到對方就遭毆打。

南投縣警察局南投分局今天表示，案發後立即成立專案小組主動介入調查，經調閱周邊監視器，鎖定3名動手打人犯嫌逮捕，在場助勢者也將全數通知到案說明；由於這家KTV發生聚眾鬥毆影響治安觀感，將規劃高強度、高頻率臨檢，連續執行掃蕩。

南投分局指出，另召集飲酒場所相關業者座談，勸導業者負起社會治安責任，遇滋事要主動通報、積極配合執法，針對配合度較低業者，持續規劃掃蕩勤務，及運用行政手段強力約束，防止再犯。

KTV 臨檢 警察

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