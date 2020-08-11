快訊

民眾安於現狀 大學教授：台灣要成為「國家」不樂觀

2020米其林必比登完整名單！台北54間、台中21間店家公開

新北60處易超速肇事點 移動式測速照相加強執法

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導

聯合報日前報導，新北市交通局發現石碇、烏來、坪林、汐止、萬里、八里、深坑、三峽、金山、林口等10個偏遠行政區，交通事故比去年同期增加20%以上。新北交通大隊今指出，將運用42部移動式雷達測速照相設備，彈性機動於60處地點加強執法。

新北市議員陳儀君指出，暑假期間確實要加強執法力道，北宜公路近期有青少年出現飆車狀況，若看到移動式測速照相，會有嚇阻作用，但暑假結束後應恢復平時執法，以加強宣導為主。

新北市議員張錦豪說，台二線的汽、機車車速本來就不慢，且固定式測速照相也多，他時常也遇到移動式測速照相，呼籲警方除了加強執法外，也要多向民眾宣導，另外台二線常有改裝排氣管噪音問題，這部分是需要加強執法力道。

新北交通大隊指出，今年到目前為止，A1類交通事故死亡人數較去年同期減少15人，但A2類交通事故受傷人數卻增加，且是偏遠地區增加較多，肇事原因以未注意車前狀況、超速、闖紅燈為主，肇事型態是超速導致的翻車、摔車、追撞等事故，大部分都跟「車速太快」、「行經彎道未減速」。

交大表示，易肇事路段分別是坪林、石碇區的北宜公路，深坑區的北深路三段，八里區的龍米路一段，汐止區的新台五路一段，萬里、金山、三芝區的台二線，三峽區的台7乙線，林口區的台61線。

交大說，除了網站公布的固定式測速照相及區間平均速率執法設置地點，針對這些易超速肇事的路段，會運用42部移動式雷達測速照相設備，彈性在60處地點加強執法，目的不是為了取締違規，而是提醒駕駛依限速行駛。

新北交通大隊將運用42部移動式雷達測速照相設備，彈性機動於60處地點加強執法。圖／新北交大提供
新北交通大隊將運用42部移動式雷達測速照相設備，彈性機動於60處地點加強執法。圖／新北交大提供
新北交通大隊將運用42部移動式雷達測速照相設備，彈性機動於60處地點加強執法。圖／新北交大提供
新北交通大隊將運用42部移動式雷達測速照相設備，彈性機動於60處地點加強執法。圖／新北交大提供
新北交通大隊將運用42部移動式雷達測速照相設備，彈性機動於60處地點加強執法。圖／新北交大提供
新北交通大隊將運用42部移動式雷達測速照相設備，彈性機動於60處地點加強執法。圖／新北交大提供
新北石碇、烏來、坪林、汐止、萬里、八里、深坑、三峽、金山、林口等10個偏遠行政區，交通事故比去年同期增加20%以上。新北交通大隊將運用42部移動式雷達測速照相設備，彈性機動於60處地點加強執法。圖／新北交大提供
新北石碇、烏來、坪林、汐止、萬里、八里、深坑、三峽、金山、林口等10個偏遠行政區，交通事故比去年同期增加20%以上。新北交通大隊將運用42部移動式雷達測速照相設備，彈性機動於60處地點加強執法。圖／新北交大提供
新北交通大隊將運用42部移動式雷達測速照相設備，彈性機動於60處地點加強執法。圖／新北交大提供
新北交通大隊將運用42部移動式雷達測速照相設備，彈性機動於60處地點加強執法。圖／新北交大提供

測速 事故

延伸閱讀

南迴公路有測速照相桿、閃燈提醒還超速 結果就GG了！

新北五常「植感圖書館」 用花決定讀什麼書

汽機車太吵將聲音照相開罰 最快十月上路

新北校長職缺「塞車」 33人苦等分發

相關新聞

影／女騎士遭輾斷身畫面曝光 疑雨衣勾到摔車捲入貨車底

米克拉颱風擦過台灣，外圍環流為屏東縣帶來大雨；省道台17線屏東東港路段今天上午多發生一起機車與貨櫃車擦/撞死亡車禍，66...

影／派出所手繪警鴿版乖乖 竟驚喜收到特製真實版大乖乖

高雄鹽埕警分局七賢路派出所上月18日收到包裹，打開發現1個超大包「乖乖」，原來是先前所內員警在黑板畫穿警察制服的「警鴿版...

獨／醫師娘占上課時間品德教育 校方坐視14童聽訓被轟

台中市北區知名私立小學在今年4月間，傳出醫師娘因不滿自己小孩在學校與同學有打架糾紛，帶著律師的弟弟到校協調，更占用上課時...

新北60處易超速肇事點 移動式測速照相加強執法

聯合報日前報導，新北市交通局發現石碇、烏來、坪林、汐止、萬里、八里、深坑、三峽、金山、林口等10個偏遠行政區，交通事故比...

疑煞車失靈 桃市大貨車下坡過彎失控釀2傷

桃園市蘆竹區高鐵橋下今天上午發生大貨車翻覆車禍，49歲陳姓司機駕駛大貨車搭載林姓友人，載運廢鐵等資源回收廢棄物，從林口往...

布置像家般營區休閒室 這軍人傳猥褻照給11歲女童遭訴

在陸軍服役的鄭姓軍人涉嫌引誘11歲女童自拍裸露的下體照片，今年3月至5月間，以Instagram、LINE接收女童裸照和...

高雄本田車自撞護欄 車上男女竟馬上棄車跑

高雄前鎮區三多三路今清晨發生一起車禍肇逃事件，一輛銀色本田轎車疑高速自撞復興、三多路口上某間銀行的護欄，導致轎車車頭前方...

影／男子搶騎機車婦人 硬拔皮包囂張影片曝光

伍姓男子今天跑步搶騎機車婦人逃跑，台中大甲警方迅速逮到人，正調查他行搶動機。

不顧同鄉情 4越籍男女停車問題街頭開打被法辦

台中市大里區中興路一段158號前今凌晨因停車糾紛衍生，一對越南夫妻及另對越南情侶互毆，警方趕抵，將4人都帶回偵訊，並依違...

台南男子父親節外出失聯 女兒今溪邊找到腳踏車

台南市山上區有李姓民眾通報家人失蹤，今天上午在山上國中後方曾文溪邊攔砂壩附近發現失蹤男子的腳踏車，台南市消防局勤務指揮中...

影／桃市貨車失控翻掛分隔島車禍 司機2人受困搶救中

桃園市蘆竹區仁愛路三段高鐵橋下今天上午10時27分，1輛貨車行經該處突然失控衝上分隔島車禍，整輛貨車翻覆掛在分隔島上，目...

突兀特大字車牌引注目 移民署人員攔路發現是逃逸移工

越南籍移工「阿華」7月間自台中騎機車到高雄，沿路吸引不少注目，不是他的身分或長相吸引人，而是因為他機車懸掛的牌照，字體特...

熱門新聞

國軍監督口罩生產 竊取至少6千片涉貪遭法辦

大貨車右轉撞死女騎士 司機下車一看竟是隔壁班同學

獨／醫師娘占上課時間品德教育 校方坐視14童聽訓被轟

板橋某國中女學生驚傳墜樓 前一天才全家開心唱歌

東港機車騎士遭貨櫃車猛撞 上下身分離如腰斬慘死路中

影／推高機違規上路 前叉成凶器害無照少年慘摔

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。