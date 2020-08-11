新北60處易超速肇事點 移動式測速照相加強執法

聯合報日前報導，新北市交通局發現石碇、烏來、坪林、汐止、萬里、八里、深坑、三峽、金山、林口等10個偏遠行政區，交通事故比去年同期增加20%以上。新北交通大隊今指出，將運用42部移動式雷達測速照相設備，彈性機動於60處地點加強執法。

新北市議員陳儀君指出，暑假期間確實要加強執法力道，北宜公路近期有青少年出現飆車狀況，若看到移動式測速照相，會有嚇阻作用，但暑假結束後應恢復平時執法，以加強宣導為主。

新北市議員張錦豪說，台二線的汽、機車車速本來就不慢，且固定式測速照相也多，他時常也遇到移動式測速照相，呼籲警方除了加強執法外，也要多向民眾宣導，另外台二線常有改裝排氣管噪音問題，這部分是需要加強執法力道。

新北交通大隊指出，今年到目前為止，A1類交通事故死亡人數較去年同期減少15人，但A2類交通事故受傷人數卻增加，且是偏遠地區增加較多，肇事原因以未注意車前狀況、超速、闖紅燈為主，肇事型態是超速導致的翻車、摔車、追撞等事故，大部分都跟「車速太快」、「行經彎道未減速」。

交大表示，易肇事路段分別是坪林、石碇區的北宜公路，深坑區的北深路三段，八里區的龍米路一段，汐止區的新台五路一段，萬里、金山、三芝區的台二線，三峽區的台7乙線，林口區的台61線。