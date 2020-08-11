影／派出所手繪警鴿版乖乖 竟驚喜收到特製真實版大乖乖

高雄鹽埕警分局七賢路派出所上月18日收到包裹，打開發現1個超大包「乖乖」，原來是先前所內員警在黑板畫穿警察制服的「警鴿版」乖乖，乖乖公司看到後，特別客製超大的乖乖包裝，並寫上「高雄鹽埕區七賢派出所轄區都乖乖」，致贈七賢路所。

七賢路派出所長周煒翔指出，所內的一塊黑板作為公布欄，平時讓同仁感情交流，或註記重要事務，今年3、4月間同仁心血來潮畫了1隻「警鴿版」乖乖，經媒體報導，乖乖公司看到後，7月初致贈表示會寄東西過去。

周煒翔透露，7月18日收到1個沒寄件人的包裹，僅寫七賢路派出所收，打開看見超大包綠色乖乖，讓同仁會心一笑；周煒翔現把此乖乖擺於黑板旁，象徵轄區治安平穩、交通順暢，所內員警出勤及勤務都平平安安。