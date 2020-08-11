疑煞車失靈 桃市大貨車下坡過彎失控釀2傷

桃園市蘆竹區高鐵橋下今天上午發生大貨車翻覆車禍，49歲陳姓司機駕駛大貨車搭載林姓友人，載運廢鐵等資源回收廢棄物，從林口往南崁方向，行經蘆竹區仁愛路3段路橋、高鐵橋下1處大轉彎，疑因煞車失靈、車速過快過彎不及，失控撞上邊坡護欄翻覆，陳、林2人卡在前座受困1個多小時，2人小腿骨折送醫，警方進一步調查車禍肇事責任。

蘆竹警方、桃園市消防局指出，大貨車陳姓司機搭載林姓友人（33歲）從新北市林口載運一批廢鐵廢棄物，準備前往桃園市南崁地區資源回收場，大貨車行經蘆竹山區仁愛路3段下坡路段，陳姓司機疑因煞車失靈，在下坡大轉彎車速過快，失控衝撞邊坡護欄翻覆，車頭損毀變形，廢棄物散落，車上陳、林2人卡在前座動彈不得。

消防局第3大隊據報立即出動消防、救護車3車及消防員7人救援，會同警方疏導交通，緊急增派吊車處理，消防員破壞車門，將受困車內的陳、林2人救出脫險，用擔架固定送醫，陳姓司機右小腿骨折、林男左小腿骨折，送醫包紮沒有生命危險，事故造成該路段中斷，目前吊車處理中。