布置像家般營區休閒室 這軍人傳猥褻照給11歲女童遭訴
在陸軍服役的鄭姓軍人涉嫌引誘11歲女童自拍裸露的下體照片，今年3月至5月間，以Instagram、LINE接收女童裸照和影片。士林地檢署日前偵結，全案依3次引誘女童製造猥褻行為電子訊號罪嫌起訴。
鄭男去年用壁貼、相框等物布置休閒室，他在接受軍方媒體採訪時指出，想讓官兵感受不只是一個營區，更要有「家的溫馨感」，私下卻涉嫌引誘女童自拍裸照。
起訴指出，24歲鄭姓現役軍人，透過手機遊戲「極速領域」認識11歲女童，明知女童未滿12歲，竟涉嫌引誘女童自拍裸照及影片供他觀賞。
鄭涉傳送不詳男女猥褻照片、影像給女童觀看，涉引誘女童自拍裸照。今年3月21日，女童用Instagram傳遞2張自拍裸露下體照片給鄭觀賞，同年5月2日又用LINE傳3段影片給鄭，隔天再自拍裸照１張，以Instagram傳給鄭。
女童報案後指稱，被引誘才會自拍裸照、影片。鄭男到案後坦承，透過社群軟體，引誘女童自拍裸露下體的照片及影片。全案依照兒童及少年性剝削防制條例，引誘兒童製造猥褻行為電子訊號罪嫌起訴。
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