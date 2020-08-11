影／男子搶騎機車婦人 硬拔皮包囂張影片曝光

伍姓男子今天跑步搶騎機車婦人逃跑，台中大甲警方迅速逮到人，正調查他行搶動機。

今天上午11點，中市警局大甲分局接獲民眾報案，大甲區興安路的巷內有婦人被搶手提包，警方立即啟動快打並派遣線上巡邏警網前往現場了解。

被害人指認表示，搶嫌行搶後進入巷內民宅躲藏，警方隨即派遣優勢警力封鎖現場，30分鐘內緝獲伍姓犯嫌(43歲)，將依搶奪現行犯移請台中地檢署偵辦。