影／男子搶騎機車婦人 硬拔皮包囂張影片曝光
伍姓男子今天跑步搶騎機車婦人逃跑，台中大甲警方迅速逮到人，正調查他行搶動機。
今天上午11點，中市警局大甲分局接獲民眾報案，大甲區興安路的巷內有婦人被搶手提包，警方立即啟動快打並派遣線上巡邏警網前往現場了解。
被害人指認表示，搶嫌行搶後進入巷內民宅躲藏，警方隨即派遣優勢警力封鎖現場，30分鐘內緝獲伍姓犯嫌(43歲)，將依搶奪現行犯移請台中地檢署偵辦。
大甲警分局長李建興表示，打擊犯罪維護社會治安是警方責無旁貸之責，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。
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