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獨／醫師娘占上課時間「品德教育」14童 校方坐視被轟

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獨／醫師娘占上課時間品德教育 校方坐視14童聽訓被轟

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區知名私立小學在今年4月間，傳出醫師娘因不滿自己小孩在學校與同學有打架糾紛，帶著律師的弟弟到校協調，更占用上課時間，要求校方除了涉糾紛的2名同學外，還得把當時在場的其他12名學生都找來，由醫師娘在現場高分貝「品德教育」，期間醫師娘直說「小孩犯罪，不要以為大人沒責任」；有家長指控，校方縱容學生家長占用上課時間，事後卻用午休時間補課，「簡直一錯再錯」。校方表示，全案學校立場中立，希望事情能圓滿落幕。

該校陸姓主任表示，賴姓學童的母親在協調會時，只是情緒激動，沒有對學生訓話，校方基於中立角色，導師找來當時在場學生釐清真相，而且當時賴母只是向學童說明「錯在那邊要改進」，不覺得學校的處理方式不妥。

陳姓家長投訴本報，兒子就讀台中市北區某私立國小5年級，今年3月間，兒子的梁姓同學、賴姓同學因爲打籃球起糾紛，而有肢體衝突，造成賴耳朵、梁手臂有紅腫，兒子在旁勸架，事後雖然梁母不斷的透過手機向賴母道歉，但賴母仍不滿，校方在今年4月1日辦「協調會」，讓賴、梁雙方的家長協調。

陳姓家長說，協調會當天，賴母帶著自己擔任律師的弟弟到場，與會的還有校方的學務處陸姓主任、2名導師，以及梁母跟賴、梁兩名學生，不過賴母向校方堅持，一定在場的其他學童也要與會，校方妥協，讓包括自己兒子在內、無關糾紛的12名學生都被剝奪上課時間，在學校會議室內，聽賴母訓話10分鐘，校方事後還辯稱是進行「品德教育」，讓他覺得太誇張。

陳姓家長說，經兒子告知，當天賴母在現場有高分貝的跟其他無涉糾紛的學生訓斥，過程中提到「國有國法、家有家規」、「小孩犯罪、不要以為大人沒有責任，不會抓去關」等語，他認為，兒子無涉糾紛，校方卻在沒有告知家長前，就讓自己的小孩讓其他家長進行「品德教育」，過程中校方消極，沒有介入處置，讓人懷疑校方是怎麼辦學的？

「隨便人都可跑進學校教育學生？」陳姓家長說，賴母是台中市某大型醫院醫師的妻子，本身也是教師，但不代表賴母有權利跑進校園內，代替校方教育孩子，且還剝奪上課時間，另外，兒子無涉糾紛，為何校方縱容家長對14個學童訓話，過程都不發一語，影響兒子受教權，事後也未告知家長。

陳姓家長指控，全案經他向校方反映後，校方竟然是利用學生的午休時間，進行補課，導致他兒子因為緊張，暴飲暴食趕上課，最後身體不適嘔吐送保健室，也沒有補到課，因校方說法反覆，起初說是賴母要求，才占用學童上課時間，他因此委由律師提告賴母等人妨害自由，昨天開庭，校方又改口，說是趁機「品德教育」，但怎由家長進行？他氣不過才投訴媒體。

台中市賴姓學童的母親遭家長控訴，在今年4月間占用學童上課時間訓話，過程中校方沒有積極介入，引發家長不滿。圖／讀者提供
台中市賴姓學童的母親遭家長控訴，在今年4月間占用學童上課時間訓話，過程中校方沒有積極介入，引發家長不滿。圖／讀者提供

醫師 台中市

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