竹市警辦「風城少年Live直播」 利用網路擴大宣導
新竹市警察局臉書粉絲專頁10日傍晚舉辦「風城少年青春面對面Live直播」活動，邀來今年暑假合作拍攝「暑期青春靚起來」犯罪預防宣導影片的同學擔任直播嘉賓，除向民眾說明青春專案「防制少年涉毒及販（運）毒、少年被吸收加入幫派、少年參與詐欺集團、少年被利用從事色情行業」等工作主軸，也向粉絲分享拍攝影片的心得。
熱舞社長倪梓瑜說，「暑期青春靚起來」宣導影片雖然僅3分59秒，卻早在4月開始籌拍，直到看見影片上架，瞬間就將拍攝辛勞轉化成歡樂，實在很不容易。倪也以自身經驗鼓勵青少年培養正當興趣，多參加休閒育樂活動健全身心。並與警少年隊辦理有獎徵答搶答送時尚智慧手錶活動，獲得直播觀眾熱烈參與。
新冠肺炎期間，新竹市警察局認為應避免大規模群聚活動，以「三不一要」（不評核、不群聚、不辦趴、要Online）為宣導原則，於今年暑假辦理「保護青少年安全‧犯罪預防宣導標語創作比賽」、拍攝「暑期青春靚起來」犯罪預防宣導影片、推出「婦幼安全宣導影片」及「風城少年青春面對面Live直播」，充分利用網路科技擴大宣導場域。
另外，本月份警察局還有「風城少年康樂社區樂活營」、「反毒天使培訓營」、「犯罪預防宣導標語創作比賽」等活動，訊息公布於「新竹市警察局」官方網站及「風城少年」fb粉絲專頁，邀請竹市青少年共同參與。
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