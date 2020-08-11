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不顧同鄉情 4越籍男女停車問題街頭開打被法辦
台中市大里區中興路一段158號前今凌晨因停車糾紛衍生，一對越南夫妻及另對越南情侶互毆，警方趕抵，將4人都帶回偵訊，並依違反社會秩序維護法移送法辦。
據了解，黎姓男子凌晨1時許帶著妻子范女開車到中興路一段，車子就停在同是越南人黃女開的美甲店前，黃女要他們別停在店前，以免影響生意；但黎姓男子夫妻以都已是凌晨，怎會影響生意，且該處並非紅線區，怎麼不可停車回嗆，雙方因此發生口角，進而發生扭打。
原本是黎姓男子和黃女的男友打在一起，過程中范女又疑被黃女的男友推倒在地，范女則拿起安全帽回擊。
警方指出，他們4人被成功派出所帶回偵辦，雖互不提告，但因涉違反社會秩序維護法第87條第2項互相鬥毆，因此移請偵辦。
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