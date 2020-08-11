突兀特大字車牌引注目 移民署人員攔路發現是逃逸移工
越南籍移工「阿華」7月間自台中騎機車到高雄，沿路吸引不少注目，不是他的身分或長相吸引人，而是因為他機車懸掛的牌照，字體特大，而且開頭還只有1個英文字母，讓路人不注目都難。移民署人員好奇攔下他，發覺他涉嫌變造牌照，而且是逃逸移工。
移民署南區事務大隊高雄市專勤隊表示，35歲的阿華去年7月來台工作，受雇台中市某工廠，但今年2月經雇主通報失聯。
阿華成為逃逸移工後，四處打工，上月他透過臉書購買機車，在台中交車後，因沒牌照，他異想天開，將1面汽車車牌裁切後，牌照字碼僅剩「H-793」，又用麥克筆將牌照字碼顏色塗深，將牌照懸上機車，一路從台中騎下高雄。
阿華騎車經過高雄市三民區九如一路，正巧移民署高雄專勤隊員開車路過，發現他的牌照尺寸與一般車牌明顯不同，又僅一個英文字母，相當突兀，上前發現是外籍人士，立即攔下他的去路，才查出他是逃逸移工。移民署將他暫置收容所，將擇日遣返越南。
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