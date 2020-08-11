涉嫌留言恐嚇李眉蓁 22歲待業男：一時情緒失控
一名網友上月31日涉在媒體的臉書粉專留言「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧，還能領優良市民獎章呢！」涉及恐嚇罪嫌，左營警分局查出身分為22歲王姓男子，前天循線至台中通知到案，昨天王也自行前往橋頭地檢署複訊，訊後被請回。
據了解，王姓男子大學剛畢業，生活單純，沒特別政治傾向，他見警上門相當驚訝，供稱當時看到新聞及網友留言，一時情緒失控而留言，不知後果這麼嚴重。
警方調查，臉書帳號「Andy Drew」7月31日上午10點多，在某媒體的臉書粉絲專頁留言「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧，還能領優良市民獎章呢！」左營分局掌握情資後，立即與李眉蓁服務處聯繫，當天下午3點多服務處就派員前到分局製作報案筆錄。
左營分局、高市刑大共組專案小組並報請橋檢指揮偵辦，本月5日鎖定該網友的身分為王姓男子，確定他的動向後，9日上午7點半許前往王的台中市住家，送達通知書，就近於轄區分局製作筆錄；昨天上午王姓男子由父母陪同到橋檢門口，警方再帶他前往複訊，檢方訊後請回。
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