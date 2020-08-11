台南11層大樓警報響 住戶旅客疏散下樓幸誤報虛驚一場
台南市成功路一棟11樓高住商混合大樓今天上午8點多火警警報器作響，許多住戶誤以為大樓發生火災，紛紛下樓疏散，消防人員到場後逐樓搜索，未發現有明顯火煙，研判是警鈴誤動作，化解一場虛驚。
台南市消防局救災救護中心今天上午8點34分，接獲民眾報案，位於北區成功路上一棟11樓住商混合大樓，自動警報器動作發出巨響， 該大樓1至8樓為住家，9樓以上為旅社，住在大樓民眾和旅客很多。
中心派遣17車46人前往處理，永華消防分隊到場了解後，有媽媽帶著3個女兒下樓，男住戶緊張的說，警鈴作響，根本睡不著繳，消防人員逐樓清查搜索，未發現明顯火煙，消防人員說，現場是2樓探測器誤報，已請大樓守衛通知消防公司前來修復檢查，讓火警警報器可以恢復正常運作。
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