台南11層大樓警報響 住戶旅客疏散下樓幸誤報虛驚一場

台南市北區成功路11樓高住商大樓警報器作響，大樓住戶緊急疏散到一樓。記者黃宣翰／攝影

台南市成功路一棟11樓高住商混合大樓今天上午8點多火警警報器作響，許多住戶誤以為大樓發生火災，紛紛下樓疏散，消防人員到場後逐樓搜索，未發現有明顯火煙，研判是警鈴誤動作，化解一場虛驚。

台南市消防局救災救護中心今天上午8點34分，接獲民眾報案，位於北區成功路上一棟11樓住商混合大樓，自動警報器動作發出巨響， 該大樓1至8樓為住家，9樓以上為旅社，住在大樓民眾和旅客很多。