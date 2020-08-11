網戀虛擬情人像極愛情 桃園婦人險失金170萬
桃園市51歲蕭姓婦人昨天下午匆忙走進蘆竹區渣打銀行南崁分行， 拿出帳戶積蓄告知行員，要匯積蓄5000歐元（折合新台幣近170萬元）到香港帳戶，行員機警詢問得知匯款海外男友，懷疑詐騙報警處理，警方今天上午表示，員警到場勸說是詐騙，蕭婦不信，耐心安撫及分析，終於讓蕭婦相信自己遭到詐騙，驚險保住積蓄。
警方表示 蕭姓婦人半年前透過網路認識一名自稱在印度工作的男子，兩人網路交往相談甚歡，該男子甜言蜜語攻勢讓蕭婦好感，視為男友，最近「該男友」稱公司機器損壞需5000歐元，一句「蜜糖，12天內還錢，附加利率」，竟讓沈浸愛情的蕭婦甘願匯款，險些被騙。
警方表示，網路詐騙案仍層出不窮，針對一些渴望愛情的中年熟女、男子，透過網路虛擬甜言蜜語，屢屢造成孤單男女受騙上當，呼籲民眾遇上疑似詐騙向警方求證，或撥打165反詐騙諮詢專線查證。
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