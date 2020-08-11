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貨車司機精神恍惚 衝上彰化交流道安全島造成大塞車

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

28歲張姓司機今天清晨駕駛載有危險物品二炳甲烷，行經彰化交流道南向出口匝道疑似恍神，衝上安全島，並擦撞出口號誌，造成號誌架倒落，幸好貨物未掉落及洩漏。圖／警方提供
28歲張姓司機今天清晨駕駛載有危險物品二炳甲烷，行經彰化交流道南向出口匝道疑似恍神，衝上安全島，並擦撞出口號誌，造成號誌架倒落，幸好貨物未掉落及洩漏。圖／警方提供
28歲張姓司機今天清晨駕駛載有危險物品二炳甲烷，行經彰化交流道南向出口匝道疑似恍神，衝上安全島，並擦撞出口號誌，造成號誌架倒落，幸好貨物未掉落及洩漏，國道公路警察第三大隊派員到場處理，經過36分鐘才排除，造成車流阻塞，張姓司機經酒測無酒精反應，肇事原因由警方調查中。

國道警察第三公路大隊指出，張姓司機駕駛營業大貨車，載有聚醚多甲基化合物（非危險物品）10桶及二炳甲烷（危險物品）44桶共裝載54桶，今天清晨3時由中壢出發至彰化，途中在國道3號清水服務區休息約半小時，繼續行駛。

張姓司機隨後從彰化系統交流道轉進國道1號，今天清晨05時25分許，進入從南向198公里彰化交流道出口匝道，疑似恍神衝上安全島，並擦撞出口號誌，衝上安全島，貨物未掉落及洩漏，但號誌架卻被撞倒，車頭受損，造成交通受阻，國道警網據報後趕往處理，到6時1分將現場排除。

28歲張姓司機今天清晨駕駛載有危險物品二炳甲烷，行經彰化交流道南向出口匝道疑似恍神，衝上安全島，並擦撞出口號誌，造成號誌架倒落，幸好貨物未掉落及洩漏。圖／警方提供
28歲張姓司機今天清晨駕駛載有危險物品二炳甲烷，行經彰化交流道南向出口匝道疑似恍神，衝上安全島，並擦撞出口號誌，造成號誌架倒落，幸好貨物未掉落及洩漏。圖／警方提供

國道 警察

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