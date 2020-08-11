影／小貨車不受檢警追20公里 撞警車國道邊坡棄車逃逸
台北市一名中年男子昨晚行經路檢點未停車受檢，高速闖越再開上國道與警方追逐，最後在汐止交流道遭攔截，還欲倒車撞警，最後跳下車徒步往一旁邊坡逃逸，警方在小貨車上未發現可疑物，掌握男子身分他非通緝犯，已傳喚他到案說明。
警方調查，男子昨天晚上9點多，開小貨車行經萬華和平西、環河南路的路檢點，未停車受檢直奔上國道三號，往北開了20多公里，在汐止交流道及新台五線匝道口，欲逆向再開上國道，遭巡邏車阻擋後，竟倒車衝撞。
此時警車已攔阻男子動向，他見自身無法移動，棄車快步跨過交流道防護欄邊坡，往汐止方向徒步逃逸。
警方已掌握男子身分，不過他並非遭通緝，也無前科，在小貨車上也無發現可疑物，將傳喚他到案說明，詢後依公共危險、妨害公務及毀損罪嫌送辦。
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