梧棲深夜爆炸聲？ 消防隊員到場沒發現異狀

台中市梧棲區昨晚11點多，有人聽到爆炸聲，看到隨即冒出一陣白煙報案，消防局派人車到場，搜尋沒發現爆炸聲來源，沒看到火警，卻有很多附近居民在臉書討論此爆炸聲，很多人說也聽到，以為是打雷。

清水警分局表示，昨晚未接到民眾報案說，梧棲區有爆炸聲或火警。

台中市消防局救災救護指揮中心表示，昨晚11點多獲報指出，梧棲區自強路傳出爆炸聲後，出現一陣白煙，消防隊員開消防車到附近尋找沒發現，報案人也沒現身指引疑似爆炸地點，消防隊員搜尋未發現後返隊。