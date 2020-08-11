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梧棲深夜爆炸聲？ 消防隊員到場沒發現異狀

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市梧棲區昨晚11點多，有人聽到爆炸聲，看到隨即冒出一陣白煙報案，消防局派人車到場，搜尋沒發現爆炸聲來源，沒看到火警，卻有很多附近居民在臉書討論此爆炸聲，很多人說也聽到，以為是打雷。

清水警分局表示，昨晚未接到民眾報案說，梧棲區有爆炸聲或火警。

台中市消防局救災救護指揮中心表示，昨晚11點多獲報指出，梧棲區自強路傳出爆炸聲後，出現一陣白煙，消防隊員開消防車到附近尋找沒發現，報案人也沒現身指引疑似爆炸地點，消防隊員搜尋未發現後返隊。

深夜疑似爆炸聲在梧棲臉書社團引起熱烈討論，附近居民說有聽到爆炸聲，家中牆壁還一度震動，有人說聽到很大的聲音，以為打雷，也有人以為是西濱快速道路上車輛爆胎聲音。

台中市消防局昨晚11點多獲報，梧棲區有爆炸聲，消防隊員到場沒發現後返隊。圖/取自消防局網站
台中市消防局昨晚11點多獲報，梧棲區有爆炸聲，消防隊員到場沒發現後返隊。圖/取自消防局網站

爆炸 梧棲

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