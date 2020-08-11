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南一中、中一中又摃上！一句「台南人糖吃多變笨」引眾怒

拿辣椒水搶灣橋榮照護中心99萬元 警方7小時破案

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導

嘉義縣竹崎鄉灣橋榮民醫院照護中心，昨天上午遭水電包商離職員工鄭姓男子尾隨女會計，趁其不備，拿辣椒水噴眼睛，強盜99萬餘元逃逸，犯案過程不到1分鐘，案發7小時，由竹崎警分局偵查隊及刑大聯合專案小組偵破，人贓俱獲，今天上午在縣警局開破案記者會。

警方調查，鄭姓男子積欠債務，缺錢還債，鋌而走險，他參與榮醫照護中心水電工程，對院內運作情形了解，掌握會計到農會領錢發薪水時間，離職後預謀犯案，昨天上午10點25分騎機車到照護中心，尾隨會計趁會計不意，取出辣椒水，往會計眼睛噴灑，搶奪99萬元現款逃逸。

警方獲報，調閱照護中心及路口監視器，循線追查，發現鄭男涉嫌重大，昨天下午1點多到鄭男竹崎鄉住處逮捕，押解他取贓款，鄭男已拿5萬元還款，警方取回94萬元贓款，鄭男不肯供出為何欠債，是否有共犯？警方深入擴大偵辦中。

嘉義縣竹崎鄉灣橋榮民醫院照護中心99萬餘元強盜案，警方案發7小時偵破，人贓俱獲，上午10點在縣警局召開破案記者會。記者魯永明／攝影
嘉義縣竹崎鄉灣橋榮民醫院照護中心99萬餘元強盜案，警方案發7小時偵破，人贓俱獲，上午10點在縣警局召開破案記者會。記者魯永明／攝影

贓款 離職 薪水

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