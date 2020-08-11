又是倉庫火警！雲林同1天內連燒兩座倉庫

雲林縣繼昨天（10日）凌晨斗南鎮一座電腦店倉庫發生火警，造成一死六輕重傷的家庭慘劇，昨天深夜水林鄉再傳出倉庫火警，一座帆布倉庫被大火吞噬，火勢十分猛烈，經出動消防隊灌救，今天凌晨火勢撲滅，幸無人傷亡，一天內兩起倉庫大火，如何加強倉庫管理防護，再引起關注。

雲林縣水林鄉番薯村一家生產帆布工廠後方的鐵皮倉庫，昨天深夜23時許，突然起火，在強風助長下，火勢快速蔓延，倉庫陷入火海，遠在一兩公里外就可看到滿天火光通紅。

工廠人員報案，指帆布倉庫1樓起火燃燒，消防第三大隊立刻出動鄰近水林、北港、口湖、四湖分隊消防車趕往救援。