疑大雨致巨石滑落砸車 桃園1人受傷送醫

中央社 / 桃園10日電

颱風米克拉影響，桃園市今天下午開始降大雨，56歲鄧姓女子開車行經大溪區環湖路時，遭巨大落石擊中引擎蓋，鄧姓女子雖毫髮無傷，但後座乘客卻因撞擊受傷送醫，所幸無大礙。

桃園市政府警察局大溪分局表示，鄧姓女子傍晚5時許駕駛自小客車，行經環湖路2段2.2公里處往石門水庫方向時，突然有一顆巨大落石自山壁掉落並砸中自小客車引擎蓋。鄧姓女子雖未受傷，但後座55歲郭姓女子因猛烈撞擊，造成頭部撕裂傷，送醫後已無大礙。

警方說，這顆大石頭將近成年人高度，寬度約兩個人敞臂環抱，砸車後掉落矗立路旁，懷疑是雨勢造成山區土石鬆動，呼籲民眾行經山區道路遇雨要特別注意，如果發現小碎石落下等前兆，就要特別留意附近狀況。

經濟部水利署北區水資源局表示，相關路段山坡地屬私人土地，明天將派員巡視並協助地主清除鬆動土石及固定，提醒民眾颱風天盡量減少外出，也不要前往山區道路，以免發生危險。

石門水庫 颱風 警察

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