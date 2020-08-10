大貨車右轉撞死女騎士 司機下車一看竟是隔壁班同學

劉男駕駛大貨車在南濱路一段要右轉知卡宣大道，卻與騎機車的林女發生碰撞後輾斃，劉下車查看發現倒在地上的人竟是隔壁班同學。圖／警方提供 花蓮吉安鄉今天上午10時20分，在南濱路一段與知卡宣大道路口發生一起死亡交通事故，27歲劉姓男子駕駛大貨車南下欲右轉，與另名27歲林姓女子發生碰撞，林女慘遭大貨車右後輪輾過，送醫後傷重不治。劉男發現車禍後趕緊下車查看，驚見倒在地上的是高職隔壁班同學，難過痛哭直說「對不起」。

警方表示，經查今天劉姓男子駕駛自用大貨車，由北往南行經南濱路一段右轉知卡宣大道，另名林姓女子騎乘的普通重機，在南濱路一段則要南下直行，兩車在路口轉彎處發生擦撞後，疑似因為內輪差，林女倒地後遭大貨車右後輪輾過，造成重傷送醫後不治。經警方檢測雙方皆未飲酒，整起事故仍由警方調查釐清當中。

劉男闖下大禍後，發現被自己輾斃的人，竟是以前就讀花蓮高農時的隔壁班同學，對警方供稱轉彎時沒看到人，感覺後輪好像壓到東西才趕緊停車，感到非常後悔，警訊後依過失致死罪嫌送辦。

警方呼籲，大型車轉彎前應多注意視野死角及內輪差，機車駕駛行駛道路時，如發現前方有大型車輛，請務必保持安全距離，不要貪快與大型車競駛，避免進入大型車輛視線死角，造成憾事發生。