綠島3潛客不顧風浪下水游不回岸 海巡警消出動救回
今天台東縣綠島有3名潛水遊客不顧颱風外圍環流影響，綠島周邊海域浪大，仍到綠島柴口浮潛區潛水，疑因體力透支，無法遊回岸，下午傍晚五點24分岸邊友人報案稱，3人在離海岸約50、60公尺處等待救援，海巡署東部分署緊急出動官兵救援，下午5點37分，與當地潛水教練及消防人員合力將3名遊客救上岸，3名遊客除體力透支，並無大礙。
海巡署第十巡防區指揮部今天下午17時24分，接獲台東縣消防局轉民眾報案，於綠島鄉柴口浮潛區有3名潛水客因體力不支，在海上載浮載沉無法自行返回岸上，經第一三岸巡隊綠島安檢所官兵前往現場，與綠島消防分隊合力救援，最後將陳姓等3名潛水客順利救起。
第一三岸巡隊指出，綠島安檢所人員接獲通報後，立即由安檢所所長黃子育著裝率員，共計3車9人駕車馳赴現場，當時發現3名潛水客已被洋流漂到距離岸際約200公尺處海域，經評估現場海象，隨即由海巡人員繫繩下水實施拖帶救援。
第一三岸巡隊表示，下午5時37分與消防人員及3名熱心潛水教練，合力將3名潛水客順利救援上岸；3名潛水客於從事水上活動時，疑似因體力不支無法而無法自行上岸，3人獲救後意識皆清楚，無明顯外傷，3人均表明無須後送就醫，即自行離開。
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