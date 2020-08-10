波特船翻覆1死1失蹤 外形像船但其實是浮具、安全性惹議

4名男子搭乘波特船出海夜釣翻覆，造成1死1失蹤，另2人幸運獲救；圖為發生翻覆意外的波特船。記者邱瑞杰／翻攝 台灣釣客10多年風行自製「保麗龍船」，近年升級包覆玻璃纖維，俗稱「波特船」，從岸際下水出海，衍生亂象。4名男子日前乘坐波特船從瑞芳岸際下水，在基隆潮境海域釣魚時被良打翻，造成1死1失蹤，安全問題再次引發議論。

呂姓兄弟和2名陳姓男子7日晚間搭乘「波特船」出海夜釣，在距岸約1浬處翻覆 ，2人幸運獲救，2人失蹤。基隆漁民今在八尺門海域發現1具男性遺體，海巡人員載回港內後送殯儀館， 研判為失蹤的陳姓男子，通知家屬指認無誤。救難人員持續搜尋，仍未找到失蹤的呂姓哥哥。

基隆市沿近海協會前理事長林新永說，10多年前就有釣客切割保麗龍，然後黏成船型，就可坐著「船」，腳穿蛙鞋，用腳踢水划向海面釣魚。保麗龍船近幾年不斷升級，有人用玻璃纖維包覆保麗龍船，再加上舷外機，其實就是一艘「船」，而且越做越大。

依照現行法律規定，保麗龍船或俗稱的波特船並非船舶，而是具有浮力可供在面或水中操作騎乘的浮具。如果未進入商港水域，未從漁港進出或駛入保育區，並未違法。

林新永說，打造漁船有一定安全規範，但釣客自行打造的「波特船」，穩定度一定比漁船差，在海上肯定較「不受浪」，容易翻覆，發生危險，希望相關單位修法規範，比如只能開到距岸1、200公尺，降低危險性，也可避免與漁船、舢舨發生碰撞意外。

基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀表示，基隆、新北市府今年2月間曾討論「未具船型浮具」管理措施，認為應由中央統籌管理及檢丈作業，以利地方據以管理及執法。