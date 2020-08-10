悲傷父親節！向女兒借錢不成要求吃便當 男想不開輕生

高雄黃姓男子因經濟狀況不佳，向女兒借錢不成，只要求女兒買個便當「給我吃」，不久即用水瓶裝汽油輕生。記者邱奕能／翻攝 高雄黃姓男子近來因經濟狀況不佳，9日與女兒說「買個便當給我吃」，便拿著裝滿汽油的礦泉水瓶，在高雄前鎮區國際花市草叢附近輕生；清晨6點時，路過民眾發現陳男，已燒得焦黑，警方介入調查中。

據了解，黃男（44歲）過去曾擔任貨櫃車司機，與前妻育有一女，獨自居住的他近來失業，家中經濟頓失急轉直下。日前黃曾多次傳訊給前妻表露輕生念頭，9日晚間，黃又獨自去找女兒借錢不成，黃僅央求女兒說「那能不能買個便當給我吃」，不久後就在凌晨4點多時，在住家附近的國際花市輕生。

高市警消今清晨6點半左右接獲報案，趕到現場時已無火煙，黃男除了腹部到腿部焦黑嚴重外，臉部及頭髮也有燒焦痕跡；僅有背部沒有嚴重燒燙傷痕跡，不排除是因為黃曾靠在樹邊、躺在地上導致。

警方另在現場找到一瓶約裝有3分之一汽油的礦泉水瓶、打火機及香菸菸頭，黃身上所攜帶的手機、證件則被燒毀。前鎮分局今下午報請檢察官偵辦，明天上午司法相驗。

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