天外飛來輪胎！ 西濱曳引車胎脫落砸中對向車道曳引車
西濱彰化鹿港路段今天一輛南下的曳引車輪胎鬆脫，彈飛到對向車道，砸中當時北上曳引車副駕駛座上的擋風玻璃，車輪還卡住導致車頭幾乎全毀，嚇壞在60歲的簡姓司機，幸好沒有受傷。
彰化鹿港警分局交通分隊表示，湯姓男子上午11時點多駕駛曳引車行經西濱177公里南下路段，左後車輪卻鬆脫，瞬間彈飛到對向車道，砸到北上車道簡姓男子所開的曳引車，輪胎卡在副駕駛座擋風玻璃上，兩車駕駛的酒測值為零。
由於曳引車輪胎連同鋼圈卡住，最後並出動吊車把卡住的輪胎吊離，也讓路過民眾看傻了眼，警方指出，交通管理處罰條例第33條規定，汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路， 車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落的話，將開單告罰，曳引車部分將處以4500元到6000元的罰款。
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