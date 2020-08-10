天外飛來輪胎！ 西濱曳引車胎脫落砸中對向車道曳引車

一輛曳引車行經西濱177公里南下路段，輪胎脫落砸中對向的曳引車擋風玻璃。記者林敬家／翻攝 西濱彰化鹿港路段今天一輛南下的曳引車輪胎鬆脫，彈飛到對向車道，砸中當時北上曳引車副駕駛座上的擋風玻璃，車輪還卡住導致車頭幾乎全毀，嚇壞在60歲的簡姓司機，幸好沒有受傷。

彰化鹿港警分局交通分隊表示，湯姓男子上午11時點多駕駛曳引車行經西濱177公里南下路段，左後車輪卻鬆脫，瞬間彈飛到對向車道，砸到北上車道簡姓男子所開的曳引車，輪胎卡在副駕駛座擋風玻璃上，兩車駕駛的酒測值為零。