影／推高機違規上路 前叉成凶器害無照少年慘摔

台中市南區五權南路、永和路口，昨天下午2時許，發生一起推高機違規上路，導致推高機的前叉露出路面後，一名無照騎車的少年剛好載友人行經該處，當場撞到推高機的前叉後翻車慘摔，幸好二人經送醫後，都無生命危險，經查推高機駕駛未申請臨時通行證、少年無照騎車，都違反規定，警方將依法告發。

據查，林姓少年（16歲）昨天下午2時許，無照騎車載洪姓少年（14歲）行經南區五權南路往美村路方向行駛，在五權南路、永和路口遇到由楊姓男子（54歲）駕駛的推高機從路口駛出，因推高機的前叉在接近路面，林騎車經過時，沒有看到前叉，直接撞上後翻車，林、洪兩名少年都摔倒在地。

警方到場調查，楊、林二人都無酒精濃度，林左手撕裂傷送往中山醫學大學附設醫院治療，無生命危險，但楊將推高機行駛在道路，並未依規定請領臨時通行證，將依依道路交通管理處罰條例告發，可罰3000元以上、9000元以下罰鍰，並禁止通行，另外林無照駕駛，也將一併告發。