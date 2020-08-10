快訊

大轉彎！澎湖縣府宣布：今晚到明午停班停課

股海撐自由? 黎智英被捕後...蘋果日報股價歷史性暴漲

貨櫃車右轉未留意騎單車老婦人 輾過婦人肚破腸流慘死

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

貨櫃車右轉未留意騎單車老婦人，輾過婦人肚破腸流慘死。圖／翻攝監視器畫面
貨櫃車右轉未留意騎單車老婦人，輾過婦人肚破腸流慘死。圖／翻攝監視器畫面
大型車轉彎時易因內外輪差與視線死角肇事，知名貨運公司李姓駕駛上午開貨櫃車行經台南市善化區進學路時，疑因「沒看到」車右側有85歲老婦人騎自行車向前行，直接右轉撞人輾過，老婦人肚破腸流當場慘死。警方表示，37歲李姓駕駛酒測值0，初步研判未留意路況，未依規定讓直行車先行肇事，涉嫌過失致死，訊後移送檢方偵辦。

附近監視畫面顯示，貨櫃車接近路口時先有兩名騎士經過，老婦人緊跟在後，貨櫃車駕駛疑似沒看到，直接輾過，轉彎後才停車。

善化警分局指出，大型車駕駛人都知道車身右後方與前方視線易有死角，轉彎時也有一定輪差，一不小心就可能肇事；機車與自行車騎士、路人見大車接近尤其轉彎時要特別小心、保持一定距離，才可避免意外。

警方調查，肇事的35噸重貨櫃車，上午行經進學路準備右轉光復路時，疑因內輪差，加上視線死角未注意右側騎自行車王姓婦人，車輪輾壓婦人造成臟器外露當場死亡，將進一步調查釐清事發原因。

貨櫃車右轉未留意騎單車老婦人，輾過婦人肚破腸流慘死。圖／翻攝監視器畫面
貨櫃車右轉未留意騎單車老婦人，輾過婦人肚破腸流慘死。圖／翻攝監視器畫面
貨櫃車右轉未留意騎單車老婦人，輾過婦人肚破腸流慘死。圖／翻攝監視器畫面
貨櫃車右轉未留意騎單車老婦人，輾過婦人肚破腸流慘死。圖／翻攝監視器畫面

自行車 酒測

延伸閱讀

新北推河濱自行車租借 用行動支付還可抽腳踏車

苗栗爭議消防員被爆涉嫌偷腳踏車 遭警偵辦他不發一語

颱風逼近天雨路滑 貨櫃車台2線「折甘蔗」司機受困

疑雨勢太大影響視線 貨櫃車國道撞護欄

相關新聞

板橋某國中女學生驚傳墜樓 前一天才全家開心唱歌

新北市板橋某國中今中午12時許發生一起墜樓案件，當時正是暑期輔導的用餐時間，一名九年級的女學生突然走到教室後陽台疑似要丟...

你家就是我家？ 婦人闖空屋還花28萬裝潢入住被訴

桃園市58歲張姓婦人家住龜山區一社區公寓，她看見該社區一棟房子長期無人居住，去年6月間自行撞開門鎖後，竟當成無主之屋，自...

救命整理包／遇到火災怎麼辦？ 必看火災逃生求生術！

當遇到火災時該怎麼辦？該如何從火災現場順利逃生？人在遇到火災時，可能會慌亂或有錯誤的逃生觀念，也可能因為某個動作做對了，成功從火場逃生，防災意識應從平時做起，遇到災難時才能處變不驚，增加生存的機率。

天外飛來輪胎！ 西濱曳引車胎脫落砸中對向車道曳引車

西濱彰化鹿港路段今天一輛南下的曳引車輪胎鬆脫，彈飛到對向車道，砸中當時北上曳引車副駕駛座上的擋風玻璃，車輪還卡住導致車頭...

影／推高機違規上路 前叉成凶器害無照少年慘摔

台中市南區五權南路、永和路口，昨天下午2時許，發生一起推高機違規上路，導致推高機的前叉露出路面後，一名無照騎車的少年剛好...

疑地下匯兌黑吃黑 捷運站周邊搶現金130萬丟進BMW天窗

男子王君皓涉嫌從事地下匯兌詐騙，和李男相約麥當勞交易新台幣3百萬，李指派小郭面交，但卻遲未收到對方的80萬元人民幣，不願...

影／台中港三井OUTLET停車場 倒車衝撞2車驚險畫面曝光

台中港三井OUTLET昨天人潮多，一名女駕駛在停車場要倒車時，要踩煞車時不慎誤踩油門，擦撞另二輛轎車，三車都無人受傷，警...

板橋某國中女學生墜樓 意識模糊搶救中

新北市板橋區某國中9年級女學生，今天中午突然從學校高樓層墜落，造成右手骨折、意識模糊，目前已送醫搶救，墜樓原因由警方釐清...

開罰首例 惡飼主關三犬擠小鐵籠動彈不得

台北市信義區有飼主將3隻黑狗飼養於狹小鐵籠，因飼養空間嚴重不足，已經違反「北市犬貓飼養基本照護規則」，北市動物保護處依照...

花蓮無照姊妹騎機車橫越馬路 遭貨車撞上1死1重傷

花蓮光復鄉昨晚8時許，台9線上發生一起死亡車禍，一對巫姓姊妹騎機車雙載欲左轉橫越馬路，遭一輛小貨車撞上，姊妹倆當場被撞飛...

影／阿公帶孫一打二 3歲童溜下機車自個兒逛馬路

新北市淡水區有1名廖姓阿公，暑假期間幫忙照顧2名孫女，5日3人共乘機車送長孫女到安親班，獨留3歲小孫女在機車上等候，結果...

前議長劉炳偉生前長期服盛唐中藥 劉美芳懷疑也有問題

台中盛唐中醫鉛中毒案引發社會議論 ，新北市議員劉美芳今天出面指證，今年4月他父親前台灣省議會議長劉炳偉也是盛唐中醫院長呂...

熱門新聞

6孩子之父竟是狼 性侵國二長女跳蛋驗出DNA

電器失火有5大前兆！預防火災發生 你可以先做的事

你家就是我家？ 婦人闖空屋還花28萬裝潢入住被訴

盛唐中醫僅公告停診3天 中市府：違規開業恐廢照

虎尾警分局刑警掉槍記過 分局長：不忍苛責重振士氣

雲林斗南民宅暗夜傳火警 三代家庭7人送醫1死3急救中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。