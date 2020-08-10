貨櫃車右轉未留意騎單車老婦人 輾過婦人肚破腸流慘死
大型車轉彎時易因內外輪差與視線死角肇事，知名貨運公司李姓駕駛上午開貨櫃車行經台南市善化區進學路時，疑因「沒看到」車右側有85歲老婦人騎自行車向前行，直接右轉撞人輾過，老婦人肚破腸流當場慘死。警方表示，37歲李姓駕駛酒測值0，初步研判未留意路況，未依規定讓直行車先行肇事，涉嫌過失致死，訊後移送檢方偵辦。
附近監視畫面顯示，貨櫃車接近路口時先有兩名騎士經過，老婦人緊跟在後，貨櫃車駕駛疑似沒看到，直接輾過，轉彎後才停車。
善化警分局指出，大型車駕駛人都知道車身右後方與前方視線易有死角，轉彎時也有一定輪差，一不小心就可能肇事；機車與自行車騎士、路人見大車接近尤其轉彎時要特別小心、保持一定距離，才可避免意外。
警方調查，肇事的35噸重貨櫃車，上午行經進學路準備右轉光復路時，疑因內輪差，加上視線死角未注意右側騎自行車王姓婦人，車輪輾壓婦人造成臟器外露當場死亡，將進一步調查釐清事發原因。
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