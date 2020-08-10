疑地下匯兌黑吃黑 捷運站周邊搶現金130萬丟進BMW天窗

士林地檢署。圖 / 本報資料照片 男子王君皓涉嫌從事地下匯兌詐騙，和李男相約麥當勞交易新台幣3百萬，李指派小郭面交，但卻遲未收到對方的80萬元人民幣，不願交付現金。王等人發現詐騙計畫失敗，找來李男、郭男協助，在劍潭集運站周邊打開BMW車輛天窗，拉扯小郭的背包丟進車內，搶走130萬元現金逃逸。全案日前偵結，士林地檢署依強盜罪嫌起訴王男。

起訴指出，王男幕後的詐欺集團有綽號黑糖、傑哥的男子，2019年12月18日下午2時許，王和李姓男子約定由王先匯款80萬人民幣至李指定的帳戶，李再指示朋友小郭赴麥當勞交付308萬４千元新台幣。

王在麥當勞出示偽造的大陸地區匯款單翻拍照片，但小郭回報後，李遲未收到匯款的人民幣。當時王要求小郭先把現金3百多元交付保管，多次用匯款時間落差，想帶著現金離去，小郭認為有異，不斷攔阻。

檢察官認為，王男自知原訂詐欺計畫失敗，轉瞬決意把詐欺計畫改為強盜，通知朋友李男、郭男分別開車、叫車到劍潭捷運站周邊，車子抵達後，王在人行道、馬路拉扯小郭的背包，突然丟背包進BMW天窗內，小郭見狀慌張伸手撈取背包，與車內李男拉扯，取回背包但卻破損，現金130萬元掉進車內，李男隨即開車離去。

王男、郭男看見小郭搶回背包後，再度稱「已匯款」搶走背包，但小郭不斷追趕、跌倒，王才把背包丟回，小郭保住170萬餘元。王、郭男搭上車輛離去後，小郭回報李130萬元遭搶取，李事後報案稱，在網路和人約定交易人民幣，但對方寄來的匯款畫面，帳戶卻沒收到款項，清點現金短少130萬。

警方循線逮捕王、李、郭等3人，檢察官依行車記錄器等畫面認定，王突然把裝有現金的背包，丟進車輛天窗內，小郭則立即從天窗伸手撈背包，王、郭在捷運站周邊追逐拉扯小郭。全案認定王、李、郭、黑糖、傑哥等人，涉犯偽造文書及結夥3人以上強盜罪，李、郭已先行起訴，全案再起訴王男。