板橋某國中女學生驚傳墜樓 前一天才全家開心唱歌

新北市板橋區某國中9年級女學生，今天中午突然從學校高樓層墜落。示意圖／ingimage 新北市板橋某國中今中午12時許發生一起墜樓案件，當時正是暑期輔導的用餐時間，一名九年級的女學生突然走到教室後陽台疑似要丟垃圾，隨後就從4樓高墜下，教室內的導師跟同學完全來不及阻止，嚇得趕緊打119求救，女學生目前雖有意識反應，但仍在加護病房救治中。校方則表示，女學生在校表現良好，最近導師及同學也沒聽說她有異狀，媽媽更說前一天全家才開心唱歌，「發生這件事，所有人都非常錯愕。」

校方指出，事發約莫中午12點出頭，才剛進入用餐時間，導師仍在班上與同學互動，該名女學生突然走向後陽台，由於是下課時間，女學生事前也沒異狀，因此旁人以為只是要去丟垃圾，沒想到女學生竟突然墜樓，事發突然，導師及同學都來及阻止。

校方表示，事發前，班上並沒有發生爭吵、鬥嘴的情形，女學生平時在校成績不錯，跟同學相處也都良好，還經常在班級群組內討論公共事務，相當熱心，經詢問與女學生關係較好的同學，最近也未曾聽說她有異狀。

校方說，事發後，校長、學務主任、訓育組長一分鐘內立刻趕到現場，並打119將女學生送往亞東醫院治療，家長也隨即趕到醫院，目前女學生有意識反應，但仍在加護病房治療。

據校方轉述，女學生曾向媽媽說非常喜歡這個班級，還說過「最開心的事就是讀這間國中」，最近也沒發生異狀，全家前一天還一起在社區內開心唱歌，完全不知道為何會發生這樣的事情。

校方表示，目前已經將女學生班級移往二樓教室，並立刻啟動安心輔導，後續將由駐校心理師、社工師持續輔導，並針對該女學生關係較好的同學個別輔導，避免學生們留下創傷。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )