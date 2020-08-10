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你家就是我家？ 婦人闖空屋還花28萬裝潢入住被訴

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市龜山區張婦一棟閒置無人房屋，花費28萬元裝潢裝修鐵窗、陽台、大門、浴室、牆面等處後入住當「屋主」被告。記者曾增勳／翻攝
桃園市龜山區張婦一棟閒置無人房屋，花費28萬元裝潢裝修鐵窗、陽台、大門、浴室、牆面等處後入住當「屋主」被告。記者曾增勳／翻攝
桃園市58歲張姓婦人家住龜山區一社區公寓，她看見該社區一棟房子長期無人居住，去年6月間自行撞開門鎖後，竟當成無主之屋，自行花費28萬元整修裝潢房子後，直接搬入當「屋主」，屋主李姓婦人今年4月間偶然聽鄰居說起「妳家裝潢頗為漂亮」，立即起疑會同警方查看傻眼，一狀提告，桃園地檢署今天表示，張婦把別人家當成自已家裝潢、入住，依竊佔罪嫌提起公訴。

檢警調查，李姓女屋主在36年購買龜山區該棟房子，準備做為旅居日本的女兒回台灣時居住，平時無人居住，由李婦兒子偶爾去整理，張姓婦人住在同一社區附近，常走動經過，見該房子長期無人居住閒置，去年6月間，張婦看到該屋仍閒置無人，就以身體碰撞大門，未料門鎖鬆脫進入。

張婦隨後自己當屋主，將該屋家具丟掉，自行花費28萬元，雇工將該棟房子重新整修裝潢，改造鐵窗、大門、浴室、陽台及牆面多處，該屋裝潢之後煥然一新，張婦當自己是屋主，直接搬入居住，當成自己的家過生活。

李姓婦人指稱，今年4月間，她偶然與鄰居聊天，鄰居提起「最近妳家裝潢頗為漂亮」，讓她起疑，她隔天會同警方前往敲門，看見張婦應門出來，她才驚覺屋子被人改裝竊佔快1年，氣得提告張婦涉嫌竊佔。

張婦坦承裝修入住事實、但否認竊佔房子，她辯稱，「我以為沒人住，就整理來住」，還花費28萬元重新裝潢房子。李婦提出該房子所有權等權狀證明，桃檢表示，檢方依據佐證將張婦依竊佔罪嫌偵結起訴，張婦竊佔該屋達11個月，相當獲得租金不法所得，建請法官依法宣告沒收或追徵價額。

桃園市龜山區張婦一棟閒置無人房屋，花費28萬元裝潢裝修鐵窗、陽台、大門、浴室、牆面等處後入住當「屋主」被告。記者曾增勳／翻攝
桃園市龜山區張婦一棟閒置無人房屋，花費28萬元裝潢裝修鐵窗、陽台、大門、浴室、牆面等處後入住當「屋主」被告。記者曾增勳／翻攝

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