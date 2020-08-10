開罰首例 惡飼主關三犬擠小鐵籠動彈不得

台北市信義區有飼主將3隻黑狗飼養於狹小鐵籠，因飼養空間嚴重不足，已經違反「北市犬貓飼養基本照護規則」，北市動物保護處依照違反「北市犬貓飼養基本照護規則」開罰飼主2000元罰鍰。此案例也為台北市首度依「北市犬貓飼養基本照護規則」針對飼養空間不足違規情形開出罰單。

動物救援隊長吳晉安表示，動保人員是在今年4月時，接獲有民眾通報，表示信義區附近山區持續傳出犬吠，疑有流浪犬出沒，動保處派員巡查，發現山區空地有3隻黑色米克斯犬，被飼養在長1.27公尺、寬0.9公尺、高1公尺的白鐵籠內，籠舍底面積僅有1.143平方公尺，相當擁擠，違反飼養空間規定的大小一半不到，嚴重違反「北市犬貓飼養基本照護規則」第3條規定，甚至動保處要求飼主改善，直至7月28日仍未改善。

吳晉安說，依照「北市犬貓飼養基本照護規則」規定，飼養3隻體重約5至10公斤犬隻，飼主需要提供的最小飼養空間面積應為3平方公尺，不過這名飼主現場提供之飼養空間，連規定的一半都未達到。

吳說，依照規定，犬貓的飼養空間，應該能讓動物在飼養範圍內自由轉身、站立、坐臥等，及能以正常方式行走，以符合犬貓生活之生理需求，北市也訂有犬貓的「飼養設施規定」，呼籲飼主別忽視毛小孩的居住權益而觸法。