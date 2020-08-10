花蓮無照姊妹騎機車橫越馬路 遭貨車撞上1死1重傷

花蓮光復鄉昨晚8時許，台9線上發生一起死亡車禍，一對巫姓姊妹騎機車雙載欲左轉橫越馬路，遭一輛小貨車撞上，姊妹倆當場被撞飛，其中20歲姊姊當場沒了呼吸心跳，送醫不治，妹妹全身多處骨折、挫傷，暫無生命危險。經查巫姓女子沒有駕照，雙方無酒駕，詳細肇事責任待警方釐清。

鳳林警分局表示，昨晚8時04分，接獲報案指稱光復鄉大興村台9線與農場路口有交通事故，經員警到場發現，是一輛小貨車與機車發生碰撞事故，造成巫姓女子當場死亡、乘客受傷，巫女無照駕駛，雙方均無酒精反應。

由於當地路口交通號誌晚間8時後由紅綠燈轉為閃紅燈，雙方駕駛疑似行經路口均未放慢速度，釀成憾事，處理員警已依程序完成現場測繪蒐證，目前貨車駕駛已遭過失致死罪嫌送辦，肇事責任將待送鑑驗單位分析，以釐清肇責。