影／阿公帶孫一打二 3歲童溜下機車自個兒逛馬路

新北市淡水區有1名廖姓阿公，暑假期間幫忙照顧2名孫女，5日3人共乘機車送長孫女到安親班，獨留3歲小孫女在機車上等候，結果她哪願乖乖原地不動，溜下車在馬路上閒逛，就快走到車水馬龍的捷運竹圍站前，幸好被熱心民眾發現帶到派出所求助。

警方指出，當天下午4時許，熱心婦人牽著1名頭戴機車安全帽的小女童走進淡水警分局竹圍派出所，指稱女童獨自1人在淡水區民權、民族路口行走，身旁沒有大人隨行，因為該處是捷運站前方台2線大馬路，車非常多，她看了捏把冷汗，趕緊衝過去攔住女童。

警員蘇俊維先讓女童在沙發上休息，她不哭不鬧，好奇睜大眼四處張望，但實在因為年紀太小，問她叫什麼名字？爸爸、媽媽在哪裡？她都說得很模糊，員警只聽懂1句「我跟阿公一起出門」。

警方只好返回女童被尋獲的地點，嘗試調閱監視器並查訪店家、路人，沒多久便有1名廖姓老翁焦急衝進派出所，見到寶貝孫女平安坐在沙發笑著看電視，才終於安心，頻頻感謝警方協助、幸好遇上好心路人。

老先生說，剛剛騎機車載2名孫女，他先帶長孫女到安親班交給老師，交代3歲小孫女在機車上等候，沒想到才幾分鐘時間，小孫女已不見人影，他在附近找不到，趕緊到派出所請求協助。阿公離去前再三致謝，也承諾不會再讓孩子隻身在外。