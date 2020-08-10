前議長劉炳偉生前長期服盛唐中藥 劉美芳懷疑也有問題

台中盛唐中醫鉛中毒案引發社會議論 ，新北市議員劉美芳今天出面指證，今年4月他父親前台灣省議會議長劉炳偉也是盛唐中醫院長呂世明的病患。劉美芳表示盛唐中醫案傷害病患健康和中醫藥界形象，建議政府應制定更嚴格標準，讓民眾重拾信心。

台中盛唐中醫鉛中毒案引發社會議論 ，台中市前議長張宏年與兒子、市議員張彥彤一家4口服用呂世明開的中藥後鉛中毒，涉嫌以硃砂入藥，市府勒令停業2個月，有越來越多受害者及家屬出面指證。

劉炳偉與張宏年過去是好友，一起在盛唐中醫自費就醫吃調理中藥，劉美芳期待張宏年全家盡快恢復健康，也盼檢警繼續深入追查。

劉美芳表示，劉炳偉罹患口腔癌手術後，友人介紹他長期服用由盛唐中醫開的自費藥，當時很信任也不疑有他，1年多來每周都南下到台中就診，如今卻爆發事故，回想當初劉炳偉口腔反覆發炎，身為家屬無法接受。