廈門空手泅渡大膽島 大陸籍男子聲稱要投奔自由

海巡署金馬澎分署金門岸巡隊昨天查獲1名中國大陸籍李姓男子游泳泅渡，從廈門游到大膽島碼頭，在岸邊被逮捕，前後7個半小時，目前安置檢疫，先函送地檢署法辦。岸巡隊表示，這是爆發新冠肺炎疫情後，第1起非法偷渡案。

泅渡到金門的案件早年很多，但近年對岸沿海各省經濟起飛，數量已經大幅減少，如今每年約有2件。不過通常大陸偷渡客會選擇搭漁船直接偷渡到台灣，否則在金門鄰里都相當熟識，很容易被識破。

金門岸巡隊大膽安檢所接獲陸軍金防部大膽守備隊通報，在海哨前方500公尺海面發現不明物體載浮載沉，以望遠鏡及其他器材辨別認定是人，在岸邊埋伏後逮捕，當時李姓男子手中並沒有浮具。

時值疫情期間，岸巡隊啟動防疫應變機制，通報金門縣衛生局等單位協助檢疫，現場量體溫正常，因屬重罪不能輕放，消毒後安置隔離檢疫14天，依違反入出國及移民法、國安法移送金門地檢署偵辦。

45歲的李姓男子表示，昨天凌晨3點他從廈門往金門游，途中在小島上休息2次，直到上午10點半左右才在金門上岸。他聲稱看不慣中國大陸獨裁體制，嚮往台灣的民主自由。

但海巡人員對他的說法比較保守，請檢方協助判斷真偽，日後將設法了解他是否為對岸治安人口。