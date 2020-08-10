中和50年土地公神像遭竊 竊嫌抱走前還持香三拜

新北市中和區石公王福神宮一尊50年歷史的土地公神像，本月6日遭竊，經廟方初步調查，竊嫌搬走神像後還有點香拜拜動作，疑似也是宗教人士，今呼籲「舉頭三尺有神明」，盼對方盡快歸還；對此，中和警方表示日前已受理報案，也有鎖定對象，將盡快將人追緝到案。

石公王福神宮位於中和區內南里，主祀福德正神，也就是俗稱的土地公。據當地里長曾金禧表示，宮廟已有150年歷史，是地方重要信仰之一，除了宮內主祀的石雕土地公是世紀級文物，分靈的木雕土地公也有50年的歷史，都是相當珍貴的文物資產，此次被盜的就是木雕土地公。

曾金禧說，木雕土地公以往都由當年爐主帶回家供奉，但因為今年爐主的家不方便，才會也供奉在宮廟裡面，未料明明有監視器，還是被不肖人士覬覦。

宮廟的監視器畫面拍到，本月6日凌晨4時許，一名年約50歲的男子穿著紅色上衣、短褲，赤腳潛入宮廟，先觀望了一陣子，見四下無人，於是開始搬走神像和信眾供奉的水果供品，來來回回數趟，見沒有值錢物品可搬，點香拜拜後就離開。