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花蓮布農族男倒臥產業道路 疑獵槍走火一槍斃命
花蓮卓溪鄉一名布農族29歲陳姓男子昨晚上山打獵，一夜未歸，今天清晨5時33分被陳男叔公發現倒臥在山區產業道路，明顯已死亡，嚇得報警處理。經警方初步調查，陳男脖子上有槍傷，疑似騎機車把獵槍放在機車腳踏板，槍管卻朝上，不慎走火「一槍斃命」，全案地檢署將相驗，以釐清案情。
玉里警分局表示，今天清晨陳男叔公發現男子倒臥在卓溪鄉卓溪村山區產業道路上，整個人倒在路邊草叢，上前查看呼喊，陳男皆無反應，立即報案通知警察及消防隊到場，消防人員到場檢視死者已死亡多時。
經卓溪分駐所、偵查隊至現場查看，發現死者脖子有傷口，檢視為近距離由下往上槍傷，身上疑留有火藥殘跡，身旁有一輛機車、一枝自製獵槍及一隻山羌，且槍枝上、路面血跡斑斑。
經警察局鑑識科至現場初步檢視勘驗，研判死者疑似打完獵後騎機車，將獵槍放在機車腳踏板上，槍管不但朝上，為了固定更托在肩膀及手肘內側，不慎走火造成憾事。全案待地檢署檢察官會同法醫進行刑事相驗，以釐清陳男死因。
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