影／「野馬」經典車攔腰撞毀 貨車翻覆釀2傷
桃園市24歲黃姓男子駕駛1輛價值200萬元的福特「野馬」經典轎車，今天上午11時29分在桃園區春日路、經國路口，與67歲游姓男子駕駛小貨車，疑因行駛路口未保持車距，2車突發撞擊車禍，野馬轎車右側被嚴重撞凹損毀，小貨車翻覆路中，造成黃、游男2人受傷，消防員緊急將受傷2人送醫治療，警方正在調查車禍肇事責任。
警方、桃園市消防局調查，黃姓男子駕駛車界喜愛的福特「野馬」經典轎車，今年中午前從桃園區春日路商場停車場往桃園行駛，在經國路口，與游男駕駛小貨車迎面攔腰撞擊，2車碰撞嚴重，野馬經典車右側嚴重凹損，小貨車打轉翻覆橫躺路口，黃、游男2人受傷，警消6人將2人送醫急救，警方正在調查釐清2人肇事責任。
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