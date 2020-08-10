好貴！屁孩巷道玩車翹孤輪 警察開罰了
新北市五股區昨天晚上8時許，有社區居民在地方性臉書社團貼出影片，畫面中有2男、2女共4名年輕人在住宅區巷道內，來回飆騎機車、試圖「翹孤輪」玩車發出極大噪音，引發網友嫌惡性連番接龍抨擊。警方得知後主動介入開罰，包括危險駕駛等行為，每輛車至少罰2萬6800元。
蘆洲警分局交通組長吳郡卿指出，警方在易產生違規駕駛的路段，持續編排取締勤務，遏止違規歪風，自然也無法容忍有人在社區巷道製造噪音、違規駕駛。
民眾貼出影片，被員警發現之後，隨即主動介入調查，調閱監視器、鎖定車號調出車籍資料，經查證屬實，直接開單寄給2名車主，每人各3張罰單包括危險駕駛2萬4000元、逆向行駛1800元及2人未帶安全帽各500元，合計每人開罰2萬6800元。。
另疑涉改裝車產生噪音部分，也將函請環保局及監理站裁罰及驗車，強力執法絕不寬待。
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