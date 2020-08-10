影／男子「度估」撞5車 檳榔攤提早打烊逃過一劫

高雄市茄萣區發生一起疑因疲勞駕駛引發的交通事故，潘姓男子開車行經仁愛路二段一處路口，疑似精神不濟打瞌睡，逆向撞上路旁檳榔攤、轎車、貨車與機車，肇事車子恰巧閃過路旁民眾，檳榔攤業者也比平日提早一點打烊，幸運躲過一劫。警方表示，潘男沒有酒駕、傷勢輕微，呼籲民眾疲勞時千萬不要開車上路。

8日深夜11點左右，31歲潘姓男子駕駛轎車逆向撞上路旁檳榔攤與消防栓，接著追撞兩轎車與一輛載魚貨車，另有兩機車受波及。事故發生後，目擊民眾將驚險畫面公布，網友替當時站在路旁的民眾捏一把冷和，檳榔攤業者也說，車禍當天比平日提早5分鐘打烊，否則後果不堪設想。