影／男子「度估」撞5車 檳榔攤提早打烊逃過一劫
高雄市茄萣區發生一起疑因疲勞駕駛引發的交通事故，潘姓男子開車行經仁愛路二段一處路口，疑似精神不濟打瞌睡，逆向撞上路旁檳榔攤、轎車、貨車與機車，肇事車子恰巧閃過路旁民眾，檳榔攤業者也比平日提早一點打烊，幸運躲過一劫。警方表示，潘男沒有酒駕、傷勢輕微，呼籲民眾疲勞時千萬不要開車上路。
8日深夜11點左右，31歲潘姓男子駕駛轎車逆向撞上路旁檳榔攤與消防栓，接著追撞兩轎車與一輛載魚貨車，另有兩機車受波及。事故發生後，目擊民眾將驚險畫面公布，網友替當時站在路旁的民眾捏一把冷和，檳榔攤業者也說，車禍當天比平日提早5分鐘打烊，否則後果不堪設想。
湖內警分局指出，潘姓駕駛單獨駕車，碰撞後受到輕傷，沒有酒精反應，初步研判是疲勞駕駛引起，所幸當時是深夜，事故路段沒有太多人車，事故未造成其他人受傷，詳細肇事原因仍要交通大隊進一步分析研判。
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