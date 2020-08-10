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一夕間惡火奪走愛子 媽媽崩潰痛哭：我不要你去當天使

聯合報 / 記者蔡維斌陳苡葳／雲林縣即時報導

雲林縣斗南鎮鄰居一場惡火造成一死三重傷，小學六年級優秀學童火場罹難，一夕間頓失愛子的雙親，今天近午出院馬上趕到虎尾若瑟醫院探視愛子，在醫院宣告死亡，看到愛子大體被推至太平間暫置，爸媽崩潰痛哭，令人鼻酸。

詹童在國中任教的媽媽，哭紅了雙眼，情緒一直難以平撫，見到兒子的李姓導師趕來探望，詹媽媽情緒再度潰堤，哭癱一旁，淚水不止，聲嘶力竭哭喊「兒子呀！不想要你去當小天使！回來媽媽身邊呀！不是說好要一起完成暑假作業嗎？我們一起完成啊⋯」

一旁詹爸爸緊抱攙扶媽媽，一句話都說不出來，到場探望的雲林縣長張麗善也不禁落淚安慰，據詹家鄰居說，詹家祖父靠修馬達撐起詹家，兩個兒子，大兒子開披蕯店、小兒子和媳婦都在國中當老師，育有三個小孫子，三代同堂，詹爺爺和奶奶已退休顧孫子，和樂幸福。

在火警中不幸罹難的詹姓學童(前)和受傷的妹妹活潑聰明，成績才藝優異，師生均感不捨。記者蔡維斌／翻攝
在火警中不幸罹難的詹姓學童(前)和受傷的妹妹活潑聰明，成績才藝優異，師生均感不捨。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善（左一）趕往探望死亡男童的父母，媽媽痛哭不已。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左一）趕往探望死亡男童的父母，媽媽痛哭不已。記者陳苡葳／攝影
詹老師（左）一家幸福和樂，如今痛失愛子，長女又和死神拔河，命運弄人，一場火警粉碎幸福家庭，不勝噓唏。記者蔡維斌／翻攝
詹老師（左）一家幸福和樂，如今痛失愛子，長女又和死神拔河，命運弄人，一場火警粉碎幸福家庭，不勝噓唏。記者蔡維斌／翻攝
詹媽媽見兒子的老師來探望，緊抱老師痛哭，喪子傷痛之情，令人動容，記者陳苡葳／攝影
詹媽媽見兒子的老師來探望，緊抱老師痛哭，喪子傷痛之情，令人動容，記者陳苡葳／攝影

媳婦 張麗善

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