一夕間惡火奪走愛子 媽媽崩潰痛哭：我不要你去當天使

雲林縣斗南鎮鄰居一場惡火造成一死三重傷，小學六年級優秀學童火場罹難，一夕間頓失愛子的雙親，今天近午出院馬上趕到虎尾若瑟醫院探視愛子，在醫院宣告死亡，看到愛子大體被推至太平間暫置，爸媽崩潰痛哭，令人鼻酸。

詹童在國中任教的媽媽，哭紅了雙眼，情緒一直難以平撫，見到兒子的李姓導師趕來探望，詹媽媽情緒再度潰堤，哭癱一旁，淚水不止，聲嘶力竭哭喊「兒子呀！不想要你去當小天使！回來媽媽身邊呀！不是說好要一起完成暑假作業嗎？我們一起完成啊⋯」