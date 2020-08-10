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一夕間惡火奪走愛子 媽媽崩潰痛哭：我不要你去當天使
雲林縣斗南鎮鄰居一場惡火造成一死三重傷，小學六年級優秀學童火場罹難，一夕間頓失愛子的雙親，今天近午出院馬上趕到虎尾若瑟醫院探視愛子，在醫院宣告死亡，看到愛子大體被推至太平間暫置，爸媽崩潰痛哭，令人鼻酸。
詹童在國中任教的媽媽，哭紅了雙眼，情緒一直難以平撫，見到兒子的李姓導師趕來探望，詹媽媽情緒再度潰堤，哭癱一旁，淚水不止，聲嘶力竭哭喊「兒子呀！不想要你去當小天使！回來媽媽身邊呀！不是說好要一起完成暑假作業嗎？我們一起完成啊⋯」
一旁詹爸爸緊抱攙扶媽媽，一句話都說不出來，到場探望的雲林縣長張麗善也不禁落淚安慰，據詹家鄰居說，詹家祖父靠修馬達撐起詹家，兩個兒子，大兒子開披蕯店、小兒子和媳婦都在國中當老師，育有三個小孫子，三代同堂，詹爺爺和奶奶已退休顧孫子，和樂幸福。
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