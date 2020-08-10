沙國工程師網約台灣大媽成家 警阻詐保20萬血汗錢

台中市柯姓女子在上月間在網路認識一名自稱是沙烏地阿拉伯工程師的男子，雙方相談甚歡，男子甚至邀約柯女一起共組家庭，但前提是要柯女先匯款20萬到加拿大，給他14歲的兒子，柯女因懷疑有詐，所以上月底前往第六警分局何安所詢問，女警當場察覺是詐騙老梗，阻止柯女匯款，保住血汗錢。

台中市第六警分局何安派出所警員林威志、許珈瑄在上月31日值班時，柯姓女子（57歲）焦急跑進派出所，柯女自述，在臉書上認識1名年約55歲、在沙烏地阿拉伯工作的男性工程師，兩人在網路交談時，男子透露，因在海上工作之故，無法將學費付給在加拿大就讀的14歲兒子，深怕其兒子因此被退學，故請求柯女協助匯款20萬元。

柯女還說，男子承諾事成之後，要到台灣與她一同居住生活，她雖然相信，但仍感覺內心不安，所以在匯款20萬元到加拿大帳戶前，先到派出所詢問警察。

第六警分局何安所兩名警員聽到後，明確告知柯女，已墜入詐騙集團所設下的網路愛情騙局，並耐心的分析類似詐騙案例，柯女經兩警的說明後，恍然大悟，並感謝警員及時阻止，讓她保住存款。