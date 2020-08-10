他登山迷路救難人員上山找 他自行下山手機沒電沒通知

莊姓男子昨天獨攀台中和平屋我尾山，迷路又手機快沒電，請朋友幫忙報案求助後失聯，消防隊員無法聯絡上他，台中市消防局昨晚和今天派多人上山搜尋，並在莊男停在登山口的機車上留字條，莊男今天自行下山，也看到機車上的字條，今天上午朋友代為通知消防局他已平安下山，因手機沒電，無法通知消防局，及早撤回山上搜救人員。

台中市消防局昨晚接到孫男報案表示，他朋友莊姓男子獨攀屋我尾山，昨晚7點以LINE留言表示迷路、電力剩8％，傳送一張目前位置圖，地圖截圖、無座標，並表示如果晚上8點沒有消息，請朋友代為向消防局報案求救。

消防局人員撥打迷路莊男電話進入空號語音，無法聯繫上，請報案人孫男持續和莊男用LINE聯繫，消防局谷關分隊員昨晚在屋我尾登山口發現確認是莊男的機車。

昨晚9點39分，消防隊員回報已抵達谷關大道院，準備從東卯山登山口出發，今天凌晨2點，消防隊員已到屋我尾山東南嶺交叉口，預計下切至目標區約有800公尺，夜晚行走屋我尾山東南嶺不易、有危險性，消防隊員在此交叉路口稍作休息，等待早上約5點多天亮時再往目標區行走。

今天早上7點，和平分隊第二梯次人員出發協尋；消防隊員先到失聯者停放機車處查看，機車仍在原處，消防隊員張貼紙條留言，告知失聯者若已下山請立即聯絡消防局。