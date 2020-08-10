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影／桃園轎車闖紅燈 撞翻對向來車殃及無辜小黃

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市33歲鄒姓女子今天凌晨駕駛1輛白色轎車今天沿著桃園區中山東路往中壢行駛，行經春日路口，疑因闖紅燈，撞上42歲林姓男子駕駛的黑色轎車後，波及路口停等紅燈的計程車，在碰撞巨響下，林男轎車翻覆四輪朝天、鄒女受傷車頭全毀、計程車擋風玻璃破碎全毀，警方今天上午查明釐清車禍肇事責任。

警方表示，鄒女凌晨駕駛白色轎車，行經桃園區中山東區、春日路口，未理會號誌紅燈，竟直接闖紅燈；林男駕駛轎車沿春日路行駛，在路口與鄒女轎車當場高速撞擊，2車彈開。鄒女轎車隨後彈開，撞擊路口停等紅燈的計程車，車禍造成2轎車車頭全毀，停等計程車擋風玻璃全毀。

鄒女在車禍中被車子氣囊保護下，只有臉部及左腳輕傷，林男也輕微擦傷。警方表示，將調閱中山東路、春日路口監視器影像，查明鄒女、林男雙方確實肇事責任，依違反道路交通管理處罰條例規定處罰。

桃園市鄒女凌晨開車疑闖紅燈，與直行林姓男子駕駛轎車爆發嚴重衝撞車禍，林轎車翻覆、鄒女轎車頭全毀，波及計程車擋風玻璃全毀。記者曾增勳／翻攝
桃園市鄒女凌晨開車疑闖紅燈，與直行林姓男子駕駛轎車爆發嚴重衝撞車禍，林轎車翻覆、鄒女轎車頭全毀，波及計程車擋風玻璃全毀。記者曾增勳／翻攝
桃園市鄒女凌晨開車疑闖紅燈，與直行林姓男子駕駛轎車爆發嚴重衝撞車禍，林轎車翻覆、鄒女轎車頭全毀，波及計程車擋風玻璃全毀。記者曾增勳／翻攝
桃園市鄒女凌晨開車疑闖紅燈，與直行林姓男子駕駛轎車爆發嚴重衝撞車禍，林轎車翻覆、鄒女轎車頭全毀，波及計程車擋風玻璃全毀。記者曾增勳／翻攝
桃園市鄒女凌晨開車疑闖紅燈，與直行林姓男子駕駛轎車爆發嚴重衝撞車禍，林轎車翻覆、鄒女轎車頭全毀，波及計程車擋風玻璃全毀。記者曾增勳／翻攝
桃園市鄒女凌晨開車疑闖紅燈，與直行林姓男子駕駛轎車爆發嚴重衝撞車禍，林轎車翻覆、鄒女轎車頭全毀，波及計程車擋風玻璃全毀。記者曾增勳／翻攝

計程車 車禍 擋風玻璃

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